Agnone piange la morte di Padre Aldo. Il ricordo del sindaco Saia

Il Sindaco Daniele Saia oggi con immenso dispiacere a nome di tutta la comunità lo ricorda in un toccante ritratto:

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte dell'indimendicabile Padre Aldo, il frate Francescano che tutti gli agnonesi ricordano per la sua attività svolta ad Agnone per lunghi 18 anni dal 1961 al 1979. Fondatore della gioventu' francescana agnonese, le sue iniziative spirituali, sociali, di aggregazione giovanile, lo sport sono rimaste nel cuore e nella memoria di chiunque lo ha conosciuto.

La GI.FRA. sigla della Gioventù Francescana, sotto la sua guida costituì la “Filodrammatica Francescana” in collaborazione con lo scomparso dr. Camillo Carlomagno.

La GI.FRA. sigla della Gioventù Francescana, sotto la sua guida costituì la “Filodrammatica Francescana” in collaborazione con lo scomparso dr. Camillo Carlomagno.

La GI.FRA. sigla della Gioventù Francescana, sotto la sua guida costituì la “Filodrammatica Francescana” in collaborazione con lo scomparso dr. Camillo Carlomagno.

Sconosciuto alle nuove generazioni il frate francescano, approdato al vecchio convento di Agnone nel settembre del 1961 vi era restato fino al settembre del 1979. Per Agnone fu un vero ciclone, riuscì a coinvolgere la gioventù emergente degli anni sessanta in decine di iniziative.

Sconosciuto alle nuove generazioni il frate francescano, approdato al vecchio convento di Agnone nel settembre del 1961 vi era restato fino al settembre del 1979. Per Agnone fu un vero ciclone, riuscì a coinvolgere la gioventù emergente degli anni sessanta in decine di iniziative.

Sconosciuto alle nuove generazioni il frate francescano, approdato al vecchio convento di Agnone nel settembre del 1961 vi era restato fino al settembre del 1979. Per Agnone fu un vero ciclone, riuscì a coinvolgere la gioventù emergente degli anni sessanta in decine di iniziative.

Gettò le basi per la fondazione del Cenacolo Culturale Francescano ma, soprattutto, ebbe la geniale intuizione, sulle orme di Francesco di Assisi, di rappresentare la Natività di nostro Signore dal vivo, iniziativa che, portata avanti dai suoi allievi, è tuttora presente nell’ambito della grande vigilia agnonese, acquistando risonanza nazionale sì da essere premiata con l’Oscar dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Popolare) a Riccione nel 1993.

Gettò le basi per la fondazione del Cenacolo Culturale Francescano ma, soprattutto, ebbe la geniale intuizione, sulle orme di Francesco di Assisi, di rappresentare la Natività di nostro Signore dal vivo, iniziativa che, portata avanti dai suoi allievi, è tuttora presente nell’ambito della grande vigilia agnonese, acquistando risonanza nazionale sì da essere premiata con l’Oscar dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Popolare) a Riccione nel 1993.

Gettò le basi per la fondazione del Cenacolo Culturale Francescano ma, soprattutto, ebbe la geniale intuizione, sulle orme di Francesco di Assisi, di rappresentare la Natività di nostro Signore dal vivo, iniziativa che, portata avanti dai suoi allievi, è tuttora presente nell’ambito della grande vigilia agnonese, acquistando risonanza nazionale sì da essere premiata con l’Oscar dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Popolare) a Riccione nel 1993.