Capracotta: Cerimonia per il 40° anniversario della posa della croce di Monte Campo

"Una cerimonia bella e molto partecipata oggi a Capracotta per il quarantesimo anniversario della posa della Croce di Monte Campo.

Tanta gente per una giornata ricca di emozioni che ci hanno fatto rivivere le sensazioni di allora. Molto toccante è stata la testimonianza di Giovanni Venditti che ha raccontato le difficoltà incontrate per trasportare e mettere in piena sicurezza, sul punto più alto del nostro territorio, quella Croce che ha un forte valore simbolico per tutti noi.

E’ l’esempio, infatti, della tenacia e della straordinaria capacità di resistenza della nostra comunità.

E sta li a ricordarci, tutti i giorni, l’importanza dello spirito di appartenenza e della grande forza espressa dalla “capracottesità”.

Un ringraziamento al nostro parroco don Elio Venditti e alla Proloco di Capracotta per aver condiviso con noi questo momento celebrativo."

Questo quanto dichiarato dal sindaco di Capracotta Candido Paglione