Prefettura: Avviso prove dâ€™esame teorico per il riconoscimento dellâ€™idoneitÃ  a svolgere la professione di manutentore di ascensori e montacarichi in servizio privato

Si sono tenute, in data odierna, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, le prove d’esame teorico per il riconoscimento dell’idoneità a svolgere la professione di manutentore di ascensori e montacarichi in servizio privato.

La prova selettiva, che ha riguardato ben 203 candidati provenienti da tutta Italia, è stata organizzata dalla Prefettura di Campobasso e somministrata dalla apposita Commissione presso la stessa istituita, al fine di corrispondere alla pressante esigenza segnalata anche da parte delle aziende di settore, che necessitano della figura professionale cui inerisce la citata idoneità.

L’attività della Commissione proseguirà con l’attuazione delle prove pratiche per i candidati risultati idonei, consentendo così di immettere