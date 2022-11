Natale a Piano D'ischia, Cerro al Volturno: il parco diventa un villaggio tutto da scoprire

A Piano D'Ischia, In uno dei borghi più caratteristici di Cerro al Volturno, nelle pertinenze del Palazzo Farrocco, addobbato da numerose luci a led colorate che si accenderanno al calar della sera per illuminare e infondere il tipico calore natalizio, con il Patrocinio dell'Associazione La Squadra del Cuore ETS, da sabato 26 novembre c.a. si respirerà l’atmosfera natalizia, con il parco che diventerà un villaggio tutto da scoprire.

Aperti tutti i fine settimana fino al 18 dicembre c.a., dal 19 al 31 aperti tutti i giorni. Per la gioia e lo stupore dei più piccoli e non solo, sarà possibile ammirare la magia del Natale, attraverso un percorso dedicato in 8 zone completamente arredate rendendo omaggio alla tradizione - Casa di Babbo Natale dove i bimbi potranno imbucare le loro letterine ed incontrare Babbo Natale di persona - Zona foto con luminarie 3d, Cantine di Mamma Natale dove poter gustare i suoi biscotti ed il vin brulet, Zona elfi dove i bambini verranno intrattenuti con creatività, Zona leccornie, Chiesa allestita con un presepe che ricordi il Vero significato del Natale - Mercatino di Natale - Zona ristoro riscaldata e allestita per l'occasione, dove troverete lo spirito del natale con giochi di società, attività ludiche e tanto altro.

Ci sarà inoltre possibilità di soggiornare nella casa di Babbo Natale, in una delle stanze presenti all’interno del Palazzo, per l’occasione addobbate con tema natalizio.

Per qualunque genere di informazioni e per tutte le novità della manifestazione, seguite i nostri canali social

