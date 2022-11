Ai Mercatini di Natale con la Transiberiana d'Italia

È in arrivo l'intensa stagione dei treni dei Mercatini di Natale con due partenze giornaliere da Sulmona per visitare le località di Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro, dal 26 novembre all'8 gennaio.

Atmosfera natalizia, svago, animazione, artigianato locale, dolci, bevande calde, pietanze e prodotti tipici con la Transiberiana d’Italia, ora denominata la Ferrovia dei Parchi, la linea ferrata più alta d’Appennino, si viaggia sulla neve con il treno dei mercatini di Natale che parte da Sulmona, attraverso meravigliosi paesaggi innevati verso le pendici della Maiella e gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, toccando la quota massima a quasi 1300 metri di quota per poi sostare nei borghi per la visita dei mercatini, le caratteristiche casette di Natale racchiuse nel centro storico, e l'animazione natalizia a Roccaraso, Campo di Giove e Castel di Sangro.

Il viaggio può articolarsi in giornata con il treno storico giornaliero o in più giorni con il VIAGGIO viaggio in treno storico e il soggiorno nelle località interessate.



Prenotazioni aperte dal 2 novembre sul sito www.ferroviadeiparchi.it.

Informazioni alla mail info@ferroviadeiparchi.it e ai numeri indicati sul sito.

TRENI DI NATALE: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

DATE E ITINERARI

SULMONA-ROCCARASO

26-27 novembre

3-4-8-9-10-11-16-17-18 dicembre

1^ partenza

09.00 – partenza dalla Stazione di Sulmona,

10.40 – arrivo a Roccaraso.

Dalla stazione si raggiunge il centro del paese in pochi minuti a piedi, con animazione, musica natalizia e le tradizionali casette con esposizione di artigianato e lavorazioni a mano oltre a cioccolateria e dolci, vin brulè e prodotti tipici.

14.30 – partenza del treno storico.

15.10 – arrivo alla stazione di Campo di Giove.

Sul posto le tradizionali casette e fondaci con esposizione di prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia. Tra le vie del paese animazione natalizia e musica itinerante.

18.00 – partenza del treno storico.

18.45 – rientro finale a Sulmona.

2^ partenza

10.30 – partenza dalla Stazione di Sulmona.

11.30 – arrivo a Campo di Giove, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella.

Sul posto le tradizionali casette e fondaci con esposizione di prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia con possibilità di pranzo con piatti caldi, zuppe, polenta. Tra le vie del paese animazione natalizia e musica itinerante.

15.10 – il treno riparte fino a svalicare a quasi 1300 metri di quota sugli Altipiani Maggiori d’Abruzzo fino a Roccaraso.

16.00 – arrivo a Roccaraso, per seconda tappa di giornata. Dalla stazione si raggiunge il centro del paese in pochi minuti a piedi, con animazione, musica natalizia e le tradizionali casette con esposizione di artigianato e lavorazioni a mano oltre a cioccolateria e dolci, vin brulè e prodotti tipici.

18.15 – partenza del treno storico

19.40 – rientro finale a Sulmona.

SULMONA-CASTEL DI SANGRO

26-27-28-29-30 dicembre

6-7-8 gennaio

1^ partenza

08.45 – partenza dalla Stazione di Sulmona

11.10 – Arrivo a Castel di Sangro. Dalla stazione si raggiunge il centro della cittadina in pochi minuti a piedi, percorrendo via XX Settembre fino a Piazza Patini e Piazza Plebiscito, addobbate a festa per i mercatini e il villaggio di Natale.

14.20 – partenza del treno storico, direzione Campo di Giove,

15.45 – arrivo alla stazione di Campo di Giove.

Sul posto le tradizionali casette e fondaci con esposizione di prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia. Tra le vie del paese animazione natalizia e musica itinerante.

18.15 – partenza del treno storico.

19.00 – rientro finale a Sulmona.

2^ partenza

10.00 – partenza dalla Stazione di Sulmona

11.00 – arrivo a Campo di Giove.

Sul posto le tradizionali casette e fondaci con esposizione di prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia con possibilità di pranzo con piatti caldi, zuppe, polenta. Tra le vie del paese animazione natalizia e musica itinerante.

14.20 – partenza del treno storico, proseguendo l’itinerario di montagna fino a svalicare a quasi 1300 metri di quota sugli Altipiani Maggiori d’Abruzzo e successiva discesa nel cuore del Monte Arazecca.

15.45 – Arrivo a Castel di Sangro. Dalla stazione si raggiunge il centro della cittadina in pochi minuti a piedi, percorrendo via XX Settembre fino a Piazza Patini e Piazza Plebiscito, addobbate a festa per i mercatini e il villaggio di Natale.

18.15 – partenza del treno storico.

20.15 – rientro finale a Sulmona.

I bambini tra 0 e 4 anni viaggiano gratuitamente, nella misura massima di uno per ogni adulto accompagnatore, condividendo il suo posto a sedere (in braccio).

Passeggini e altri oggetti ingombranti come valigie o bici devono essere consegnati prima della salita a bordo al nostro personale, che li riporrà nell’apposito carro bagagliaio posizionato in coda treno, per poi riconsegnarli ad ogni sosta.

Sono ammessi a bordo cani di taglia piccola e media, al guinzaglio e senza occupazione di posti a sedere o di occupazione del corridoio centrale. I proprietari sono responsabili dei comportamenti dei propri animali e sono tenuti al massimo rispetto degli altri viaggiatori presenti e dell’igiene dei cani.

I cani di taglia grande non sono ammessi, in ragione dei ridotti spazi a bordo delle carrozze d’epoca.

Il treno è dotato di riscaldamento interno che consente, nella stagione invernale, di viaggiare al caldo.

Per evitare condensa o temperatura troppo alta a bordo, si suggerisce di mantenere sempre parte dei finestrini semiaperta, in modo da consentire il ricircolo dell’aria, di mantenere una temperatura non eccessivamente alta e di evitare l’appannamento dei vetri dei finestrini.

Maggiori info

L.Toppeta 14-10-2022