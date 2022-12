I luoghi del caffÃ¨ ad Agnone: Luca Catalano apre un Coffee House

Luca Catalano ha inaugurato il suo nuovo locale, un Coffee House, in pratica il tempio dedicato alla bevanda più amata dagli italiani, il CAFFE'.

Il caffe' per gran parte degli italiani non e' solo una bevanda, sorseggiato in casa o al bar con gli amici, rappresenta una piccola e piacevole pausa nell'arco della giornata, da dedicare a se stessi.

Luca offre molte varietà di caffe', le migliori in Italia, a cialde, capsule e in grani. Inoltre per arricchire l'offerta ai suoi clienti, nel suo Coffee House mette a disposizione anche alcuni amari tipo la genziana, liquirizia, ratafia, Scuppozz, per chi ama il caffe' corretto. E certo non poteva mancare il miele locale di acacia, millefiori , per dolcificare. Inoltre ha un vasto e non esoso assortimento di macchinette da caffe' a cialde o capsule da utilizzare a casa. Il costo del caffe' va dai 3 euro per la confezione piccola da 10 pezzi, fino ai 22 euro per le confezioni fino 150pezzi.

Apprezzabile l'iniziativa di Luca che coadiuvato dalla sorella Patrizia e dal cognato, credono, investono ed operano in questo territorio. Luca ama l'alto Molise e intende rimanere investe e rischia, pur di non abbandonare questi luoghi e i suoi affetti

Coffee House Via ROMA , 7

Auguri dalla comunità agnonese e da Altomolise.net