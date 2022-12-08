Solidarietà: A Vastogirardi torna il "Progetto Elisabetta"

Con l'avvicinarsi del periodo natalizio torna a Vastogirardi il "Progetto Elisabetta - Un regalo per Babbo Natale", alla sua decima edizione, a cura delle famiglie Carfagna e Di Tella.
Invitiamo tutti a partecipare a questa importante iniziativa di solidarietà.
LE FAMIGLIE DI TELLA E CARFAGNA DI VASTOGIRARDI PRESENTANO :
“ PROGETTO ELISABETTA”I “ UN REGALO PER BABBO NATALE ”!
SIETE TUTTI INVITATI DA LUNEDI 6 DICEMBRE 2021 A PORTARE I VOSTRI DONI PER BABBO NATALE PRESSO LA CHIESA MARIA S.S. DELLE GRAZIE DOVE E' ALLESTITO UN APPOSITO SPAZIO ACCANTO ALL'INGRESSO DI DESTRA, POTRETE DEPOSITARLI FINO A MERCOLEDII 22 DICEMBRE 2021 TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9,00 ALLE 18,00 .... AIUTATECI AD AIUTARE !!!...
I VOSTRI "DONI" SARANNO DESTINATI AI BAMBINI MENO FORTUNATI CHE NON HANNO FAMIGLIA, NON HANNO CASA, NON HANNO AMORE TRANNE QUELLO DEI VOLONTARI CHE LI CURANO E ACCUDISCONO!
IL DONO CHE BABBO NATALE VI CHIEDE E’ SEMPLICEMENTE UN CAPO DI ABBIGLIAMENTO , SCARPINE , SCARPE ,DA 0 A 18 ANNI, USATI MA PULITI E IN BUONO STATO, CONFEZIONATI IN CARTA TRASPARENTE, CATALOGATI A SECONDA DEL SESSO, ETA' E STAGIONE ; E /O GIOCHI, SEMPRE USATI E IN BUONO STATO, PASSEGGINI , CARROZZINE , SEDIOLONI , LETTINI, COPERTE ECC. ECC.
QUEL CHE RACCOMANDIAMO VIVAMENTE E' CHE SIA TUTTO ASSOLUTAMENTE IN BUONO STATO E SOPRATTUTTO PULITO E SANIFICATO .
SI ACCETTANO ANCHE GENERI PER L’IGIENE E LA CURA PERSONALE , PANNOLINI, ASCIUGAMANI RIGOROSAMENTE NUOVI , BIANCHERIA INTIMA NUOVA, O GENERI ALIMENTARI A LUNGA SCADENZA .
LA FAMIGLIA DI ELISABETTA PROVVEDERA’ PERSONALMENTE A CONSEGNARE I DONI PER IL NATALE E DESTINATI ALLA CARITAS DI VENAFRO-CONSULTORIO FAMILIARE " IL GIRASOLE " .
PER COLORO CHE INVECE INTENDONO DARE UNA OFFERTA IN DENARO VI COMUNICHIAMO CHE SI POTRA' EFFETTUARE PRESSO I NEGOZI DI MARISA BISCIOTTI E NATALINA IONNA, CON LA SOMMA RACCOLTA REGALEREMO DELLE MASCHERINE SANITARIE AI NOSTRI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA, INSIEME A UNA CANDELINA DELLA SPERANZA CHE ACCENDERANNO PER TUTTI LA NOTTE DI NATALE.
MERCOLEDI'22 DICEMBRE 2021 ALLE ORE 16,00 PRESSO LA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE SI CELEBRERA' UNA MESSA IN RICORDO DI ELISABETTA IN OCCASIONE DEL SUO 50° COMPLEANNO .
"PROGETTO ELISABETTA"… AIUTATECI AD AIUTARE … UN DONO, UN SORRISO, UN GESTO DI AMORE E SOLIDARIETA' !
LE FAMIGLIE DI TELLA, CARFAGNA RINGRAZIANO ANTICIPATAMENTE TUTTI COLORO CHE PARTECIPERANNO !