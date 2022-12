Roccamandolfi in lutto, muore un pastore di 48 anni per un malore.

ROCCAMANDOLFI. Una comunità sotto shock, quella di Roccamandolfi, per l’improvvisa scomparsa di Daniele Berlingieri, l’allevatore 48enne morto a causa di un malore.

“Oggi con la perdita dell’amico Daniele – scrive il sindaco Giacomo Lombardi – un altro piccolo pezzo della nostra comunità va inesorabilmente via…Una giornata triste, le solite belle parole, che provano a spiegare quello che resta uno dei più grandi misteri della natura umana: la morte.

Da lui ho imparato, invece, la passione incondizionata e smisurata per il proprio lavoro, l’orgoglio di credere maledettamente in quello che si fa ed ora lo immagino tra le montagne a pascolare il suo bel gregge.

Ha avuto la fortuna e la forza di vivere proprio così come voleva e in un mondo di omologati non è cosa da poco”.