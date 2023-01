100 Anni dall'istituzione del Parco Nazionale D'Abruzzo, 11 gennaio 1923 - 11 gennaio 2023

11 gennaio 1923 - 11 gennaio 2023



L'11 gennaio 1923 con il Regio decreto legge n. 257 "riguardante la costituzione del Parco Nazionale di Abruzzo" veniva istituito il Parco Nazionale d'Abruzzo, già “sorto” per iniziativa privata il 9 settembre del 1922. In occasione di questa importanza ricorrenza, il prossimo mercoledì 11 gennaio si terrà un convegno presso il Centro Natura del Parco di Pescasseroli.



Il programma della giornata prevede una serie di interventi dedicati alla storia del Parco e delle persone che hanno contributo a scriverla e rendere concreta l’idea iniziale di Erminio Sipari, grazie ai contributi del Presidente del Parco, Giovanni Cannata, del Presidente della Fondazione Sipari, Gaddo della Gherardesca e di Liliana Zambotti che presenterà al pubblico il suo libro "Il Parco Nazionale d'Abruzzo dopo il periodo bellico", edito dal Parco. Successivamente il Vice Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo, Roberto Santangelo illustrerà gli eventi che verranno svolti sul territorio grazie alla legge della Regione Abruzzo dedicata proprio al Centenario del Parco.



Concluderà i lavori di giornata il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Senatore Claudio Barbaro.



mercoledì 11 gennaio a partire dalle ore 10:30 presso la sala convegni del Centro Natura del Parco a Pescasseroli, in Via Colli dell'Oro n. 31.