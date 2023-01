“Settimana dell’Educazione Civica” in programma sette incontri specifici all'ISIS Majorana-Fascitelli di Isernia a partire dal 10 gennaio 2023

Un ciclo di seminari di studio per la “Settimana dell’Educazione Civica”. A progettarla e a darle concreta attuazione l’ISIS Majorana-Fascitelli di Isernia, che dal 10 gennaio 2023 darà il via a sette specifici incontri di due ore ciascuno (on line/in presenza), che attengono a diverse tematiche inerenti all’Educazione Civica, selezionate e articolate da un preposto team di docenti di Istituto coordinati dalla prof.ssa Marilena Mezzacappa. Una vera e propria sperimentazione da mettere in atto, un “modello” di programmazione che coinvolge tutte le classi di Istituto nei suoi diversi indirizzi e contemporaneamente, riservando loro la trattazione di argomenti giudicati di rilevante importanza per l’acquisizione di conoscenze ritenute basilari per la formazione di una coscienza civica individuale e di comunità, quale quella scolastica.

Sicurezza informatica e cittadinanza digitale consapevole, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Educazione alla cittadinanza digitale, Energia e sostenibilità: quale futuro?, Il mondo del Volontariato fra Servizio civile, associazionismo e attivismo, Le parole dell’odio – Questione di genere e Molise: un patrimonio culturale da difendere e valorizzare sono dunque i temi in agenda che saranno proposti agli studenti da docenti di Istituto, ma ancor più da rappresentanti di Istituzioni sia pubbliche sia del mondo dell’associazionismo che si sono resi disponibili al dialogo e alla interazione con gli studenti. Gli stessi saranno poi chiamati a operare in forme collaborative e laboratoriali “compiti autentici”, che andranno a sviluppare e ampliare le conoscenze trasmesse con il concorso di tutti i docenti del consiglio di ogni classe, che a fine percorso esprimeranno una valutazione unitaria e oggettiva per ciascuno studente. Una volontà dunque molto forte da parte dell’ISIS Majorana-Fascitelli di dare forma e vigore a una disciplina, l’Educazione Civica, che per sua essenza e contenuti si flette in maniera significativa a ogni efficace esigenza pluridisciplinare e che si configura così non come un ulteriore e ingombrante aggravio per il curriculum scolastico (stando anche alla comune percezione che si ha della disciplina), ma come mezzo interessante per aprire la Scuola a un confronto dinamico con la società e il vivere civile e per accrescere decisamente lo spirito critico e di analisi del mondo contemporaneo da parte degli studenti.

Di seguito, date, tematiche e relatori degli incontri:

10 gennaio 2023 – Sicurezza informatica e cittadinanza digitale consapevole

prof. Fausto Velardo

11 gennaio 2023 – Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

dott. Graziano Ciocca Fondatore Associazione G.Eco

Università degli Studi Tor Vergata Roma

dott.ssa Alessandra Della Ceca Vicepresidente Associazione G.Eco

12 gennaio 2023 – Educazione alla cittadinanza digitale

dott. Sergio De Spirito Polizia Postale Isernia

13 gennaio 2023 – Energia e sostenibilità: quale futuro?

prof. Andrea Cinocca

16 gennaio 2023 – Il mondo del Volontariato tra Servizio Civile, associazionismo e attivismo

prof. Fernando Damiani Capogruppo Agesci Isernia 1

dott.ssa Lorena Minotti Direttore Centro Servizio per il Volontariato

17 gennaio 2023 – Le parole dell’odio – Questione di genere

dott.ssa Eugenia Nicolosi giornalista e scrittrice

dott. Davide Ricchiuti scrittore/podcaster

19 gennaio 2023 – Molise: un patrimonio culturale da difendere e valorizzare

avv. Gianluigi Ciamarra Presidente Italia Nostra Campobasso

prof.ssa Maria Antonia Bove prof.ssa Patrizia Di Mambro

Responsabili Progetti Settore Educazione Italia Nostra

dott.ssa Milena Pallotta Rappresentante regionale AIGU Molise

prof.ssa Rossella Andreassi Museo della Scuola e dell’Educazione popolare