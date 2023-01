Angela Orlando cassiera gentile meriterebbe il lascito di metÃ  del patrimonio di un cliente come accaduto ad un cassiere inglese

Oggi abbiamo letto una storia di un anziano che ha lasciato in eredità metà del suo patrimonio ad una cassiera gentile( leggi QUI ) Sono storie che per quanto possano apparire strane fanno riflettere. La solitudine di tante persone, in particolare gli anziani soli, porta a socializzare con gli addetti agli esercizi commerciali durante la spesa quotidiana. Una parola gentile, una offerta di aiuto, uno scherzo, aprono il cuore a chi quotidianamente vive in solitudine, forse sono i pochi momenti di lunghe giornate in cui si intrecciano rapporti umani.

Anche a Agnone ci sono commessi, cassieri/e molto disponibili, disposti all'ascolto e che non negano mai di porgere una mano per aiutare chi si trova in difficoltà. Una di queste cassiere gentili si chiama Angela Orlando, una giovane donna, madre di due bambini che lavora part- time in un supermecato al centro del paese. Appena entra un cliente non manca mai di salutare e accenna sempre un timido sorriso chiamando le persone per nome,e questo è fondamentale, sentirsi chiamare per nome dice chiaramente che non vieni trattato come un numero o uno dei tanti.

Angela, se vede qualcuno in difficoltà anche nella ricerca di un prodotto, si allontana momentaneamente dalla cassa per offrire il suo aiuto, e se necessario accompagna anche le persone in difficoltà a portare le buste della spesa. Aiuta gli anziani a pagare con gli spiccioli nel momento di pagare il conto.

Chi dice che gentilezza, pazienza e rispetto per gli anziani non siano prerogative dei giovani d'oggi viene smentito da persone come Angela, persone che hanno rischiato in pandemia di ammalarsi molto più di altri che fanno lavori meno esposti al pubblico. Non sappiamo semmai ci sarà un cliente che premierà Angela lasciandole metà del suo patrimonio, forse sono fatti che accadono solo nelle favole, ma decisamente andrebbe premiata e ringraziata per la sua gentilezza e cortesia.