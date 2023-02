Lutto ad Agnone: è venuto a mancare l'ingegnere Sergio Iadanza

Questa mattina presso l'Ospedale Veneziale di Isernia è venuto a mancare Sergio Iadanza, l'ingegnere come lo chiamavano tutti. Noto e stimato professionista, beneventano di origini, ma residente ad Agnone. Ha realizzato numerosi progetti in tutta Italia nel settore pubblico e privato. Ha ricoperto incarichi politici presso il comune di Agnone, come vice sindaco e assessore. Docente negli istituti superiori di Isernia, l'ingegnere Iadanza e' stato il primo presidente dell’Associazione Pallavolo Agnone, nonchè dirigente dell’Olympia Agnonese. Era un uomo amabile, simpatico, ironico, amava la radio, l'arte, il teatro.

La figlia Lucia sui social gli augura “buon viaggio” con un commuovente ricordo:

"Ciao pà. Te ne sei andato da pari tuo, con un'improvvisata, rubando la scena.

I ricordi s'affollano, tanti, ognuno ha un aneddoto da raccontarmi. Tu che ti circondavi di giovani perchè non ti sentivi vecchio, ora resterai giovane per sempre.

Un bacio pà. Buon viaggio"

Ai figli Lucia, Bianca e Alfredo, alla moglie Carla, a tutti i familiari giungono le condoglianze della comunità agnonese e dalla redazione di Altomolise.net