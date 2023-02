Rete dei Comuni Sostenibili | Online il video della tappa di Agnone per Comuni Sostenibili On The Road

Un viaggio nei Comuni italiani che hanno avviato la transizione ecologica. Undici tappe in undici Comuni per raccontare le esperienze e le buone pratiche realizzate dalle amministrazioni sui temi della sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. È la prima edizione di Comuni Sostenibili On The Road, l'iniziativa promossa dalla Rete dei Comuni Sostenibili, ALI Autonomie Locali Italiane e Leganet srl, realizzata con il sostegno di Enel, il patrocinio di ASviS l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e le media partnership di Rai Radio 2, Caterpillar M'illumino di Meno e The Post Internazionale (TPI).

La puntata della tappa di Agnone, comune in provincia di Isernia e già parte della Rete dei Comuni Sostenibili è online e disponibile sui siti internet, social network e Canali YouTube dei promotori dell'iniziativa, Rete dei Comuni Sostenibili (www.comunisostenibili.eu) e ALI Autonomie Locali Italiane (www.aliautonomie.it), ma anche sui canali di comunicazione del Comune.

"La Rete dei Comuni Sostenibili è un'associazione d'avanguardia sui temi della sostenibilità con un progetto innovativo unico in Italia e tra le esperienze più avanzate in Europa. L'iniziativa di Comuni Sostenibili On The Road - dichiarano il direttore e il presidente della Rete, rispettivamente Giovanni Gostoli e Valerio Lucciarini De Vincenzi - si colloca all'interno di un'intensa attività progettuale con l'obiettivo, da un lato, di far crescere la consapevolezza dell'importanza dei Comuni nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e, dall'altro, dalla volontà di dare protagonismo a chi è impegnato nelle comunità locali, a partire dai sindaci e degli amministratori locali, per realizzare la transizione ecologica raccontando esperienze concrete e progetti realizzati. Ringraziamo quindi il sindaco Daniele Saia e tutto il Comune di Agnone per la collaborazione".

"Il video dedicato al progetto 'On the road' della Rete dei Comuni Sostenibili può essere ottimo anche dal punto di vista della promozione turistica, fa sapere il sindaco di Agnone, Daniele Saia. Ringrazio il direttore Gostoli e il presidente Lucciarini per aver condiviso con noi sia la puntata 'On the road' sia l'adesione del nostro comune alla Rete. L'associazione porta avanti dei lavori in cui, come amministrazione, crediamo molto: il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu e la sostenibilità come stile di vita ormai imprescindibile non sono slogan, ma politiche concrete".

L'iniziativa rientra all'interno di un progetto innovativo già avviato dall'associazione Rete dei Comuni Sostenibili che ha l'ambizione di accompagnare i Comuni nella "messa a terra" e nel raggiungimento dei 17 Goal dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ciò attraverso azioni concrete dei governi locali e un monitoraggio unico in Italia con un "set" di 101 indicatori per misurare l'efficacia delle politiche locali di sostenibilità, realizzato in collaborazione con l'ASviS Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Strumenti e servizi utili alla pianificazione strategica. Le città e i comuni, infatti, sono fondamentali per raggiungere più di 100 dei 169 target dell'Agenda 2030. Comuni e Città, oltre ad essere l'architrave istituzionale dell'Italia, sono da sempre protagonisti dei grandi cambiamenti del Paese.

Cos'è la Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili è un'associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all'adesione di tutti i Comuni italiani e Unioni di Comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell'amministrazione comunale. È possibile seguire la sua attività tramite il sito web e i canali social, incluso Telegram.