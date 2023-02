Vastogirardi Informa: Avviso d’asta pubblica per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale “Filippo di Tella”

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “FILIPPO DI TELLA” (ex art. 73, lettera c), del R.D. 23.05.1924 n. 827 e s.m.i) ****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 8 del 21/02/2023 RENDE NOTO Che è indetta per il giorno 24/03/2023 alle ore 10.00, asta pubblica per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale “Filippo Di Tella”, costituito dal campo di calcio e dal campo polivalente; A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: L’asta pubblica sarà esperita mediante pubblico incanto, con il criterio delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) e con la procedura di cui al successivo art. 76 del Regio Decreto 23 Maggio 1924, n. 827; Il canone annuale a base d’asta dovuto al comune è di ad € 2.000,00 (euro duemila virgola zero), soggetto ad aumento;

La partecipazione all’asta pubblica è riservata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali; Non sono ammesse offerte in ribasso o condizionate e si procederà all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta; La concessione viene affidata fino al 30/06/2025 con decorrenza dalla data di stipula del disciplinare di concessione; La gestione sarà affidata alle condizioni e modalità tutte contenute nel Disciplinare di Concessione;

Il Disciplinare di concessione è allegato al presente avviso d’Asta ed è a disposizione presso l’ufficio Tecnico e sul sito informatico del comune www.comune.vastogirardi.is.it; Gli operatori economici interessati a partecipare all’asta pubblica devono far pervenire, a questo Ufficio, esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano presso l’ufficio protocollo del comune, in plico raccomandato debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara:

1. Dichiarazione contenente l’indicazione dell’offerta in aumento, espressa in cifre e in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso. Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. La busta contenente l’offerta economica dovrà essere racchiusa in un plico più grande sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura nel quale sarà inserita l’autodichiarazione di cui al successivo punto

2); tale plico dovrà riportare oltre all’indirizzo di quest’Ufficio, anche l’oggetto dell’affidamento ed il nominativo del mittente. Oltre al detto termine non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a miglioria né sarà consentita, in sede di gara la presentazione di altra offerta.

2. Autodichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con la quale il medesimo dichiara sotto la propria responsabilità: a) di essersi recato sul posto dove è sito l’impianto sportivo oggetto del presente affidamento e di aver preso visione dell’immobile, di aver espletato le indagini anche di natura amministrativa nonché gli accertamenti per individuare la esatta condizione giuridica dell’impianto nonché di aver ricevuto da parte dell’ufficio tecnico comunale tutte le informazioni e la documentazione necessaria ai fini della partecipazione all’asta pubblica nonché di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che starà per fare

b) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Disciplinare di Concessione e di accettarne tutte le condizioni;

c) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza, a carico suo e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative a contrarre accordi ed atti con la pubblica Amministrazione;

d) di non aver in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni.

e) di possedere i requisiti per la gestione di impianti sportivi e per il tempo libero;

f) di provvedere al rimborso delle spese delle utenze (acqua, luce, gas) al comune con cadenza bimestrale;

g) di provvedere a sue spese all’ottenimento di tutti eventuali permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa per il regolare funzionamento dell’impianto sportivo che si rendessero necessari successivamente alla sottoscrizione della convenzione di affidamento della gestione.

h) di consentire l’uso dell’impianto e delle attrezzature anche ad altre Associazioni sportive locali a titolo gratuito, compatibilmente al calendario settimanale delle proprie attività, con a loro carico di tutte le spese relative alla pulizia dei locali e degli impianti e dai danni che dovessero verificarsi dall’uso degli stessi, esonerando, altresì, sia il gestore che l’Ente proprietario da eventuali danni a cose e perso

i) di consentire le iniziative scolastiche ed eventuali altre manifestazioni anche da parte di cittadini ed iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le attività già programmate nell’impianto sportivo. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non si dà corso al plico che non risulti pervenuto entro i termini in precedenza indicati o sul quale non sia riportato il nominativo dell’impresa mittente e la seguente dicitura “concessione per la gestione dell’impianto sportivo comunale “Filippo Di Tella”.

Dai documenti allegati all’offerta dovranno risultare tutti i dati dell’operatore economico compreso il Codice Fiscale, partita IVA. L’aggiudicazione non costituisce conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l’intervenuta esecutività dell’atto di approvazione dell’affidamento. Non sono da ritenere cause di esclusione le mere irregolarità formali qualora siano assolutamente inidonee a influire sulla conoscenza dello stato dei fatti da parte dell’amministrazione appaltante e che, comunque, non possano far insorgere dubbi sulla paternità, veridicità e consistenza dell’offerta.

A fronte di irregolarità formali l’amministrazione, conformemente all’art. 6 della legge 241/90, inviterà l’impresa a regolarizzare la propria offerta, sempreché la presentazione di nuova documentazione non turbi la par condicio tra i concorrenti o non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata. Per quanto non previsto nel presente avviso, ed anche in caso di eventuale contrasto si fa espresso riferimento alle norme legislative vigenti in materia.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679” i dati personali forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione dell’aggiudicazione della concessione oggetto del presente avviso e saranno trattati anche successivamente all’aggiudicazione per le sole finalità inerenti alla gestione dello stesso. Il trattamento dei dati verrà effettuato con strumenti manuali e/o informatici, attraverso procedure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza. Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta si intende autorizzato il trattamento dei dati di cui trattasi.

Titolare del trattamento è il Comune di Vastogirardi. Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è il Responsabile del Servizio Tecnico. La documentazione di gara è consultabile sulla home page e sul sito internet del Comune:

www.comune.vastogirardi.is.it Vastogirardi lì 21/02/2023

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Geom. Angelo Rotolo