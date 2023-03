Agnone: Assegno legna da ardere ad uso civico per l’anno 2023, 6 euro al quintale

Assegno legna da ardere ad uso civico per l’anno 2023

L' Amministrazione comunale di Agnone destinerà ad uso civico dei cittadini residenti nel Comune di Agnone, per l’anno 2023, legna da ardere (di tipo misto CERRO e CARPINO), di pezzatura commerciale, proveniente dal bosco “SELVAPIANA”. Il prezzo è fissato in € 6,00 a q.le. Coloro che intendono acquistare detta legna, per un quantitativo di q.li 40 per nucleo familiare, dovranno presentare la domanda entro e non oltre il giorno 7 aprile 2023

. La domanda può essere presentata a mezzo pec: comune.agnone@legalmail.it oppure a mano con consegna all’Ufficio Protocollo.

Alla domanda, completa di tutti i dati anagrafici e Codice Fiscale, deve essere allegato documento di identità in corso di validità. Il pagamento, pena l’esclusione, dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità che verranno comunicate dagli Uffici Comunali direttamente ai richiedenti, entro il 5 maggio 2023.

La ditta aggiudicataria del servizio provvederà entro l’estate 2023 alla consegna della legna presso il piazzale di carico nel bosco. Per la consegna della legna a domicilio da parte della ditta si pagherà il corrispettivo di € 40,00, da versarsi direttamente all’impresa aggiudicataria.

Per il carico della legna su mezzi privati sul piazzale di carico si pagherà, invece, il corrispettivo di € 15,00, da versarsi direttamente all’impresa medesima. Nell’anno 2023, le piante secche e divelte NON saranno oggetto di assegnazione.

Il Servizio Forestale della Comunità Montana “Alto Molise” è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.