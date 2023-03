Meteo: Prossime Ore, ecco gli Acquazzoni di Primavera

Nelle prossime ore saranno almeno 5 le regioni dove servirà l'ombrello per effetto di una perturbazione che sta attraversando l'Italia e che ha raggiunto in queste ore il Sud del Paese. Qui i classici acquazzoni primaverili continueranno a disturbare il tempo per gran parte della giornata.

Questa perturbazione, per altro non particolarmente attiva, è alimentata da un blando vortice ciclonico che dalle regioni del Centro si sta spostando anch'esso verso Sud destinato poi a viaggiare verso le isole della Grecia. Nel contempo, in area mediterranea, la pressione va aumentando a garanzia di un tempo migliore sul resto del Paese fatta eccezione per qualche residuo disturbo sul comparto adriatico limitato solo alla prima parte della giornata.

Le prossime ore dunque saranno destinate a trascorrere all'insegna di un meteo più capriccioso concentrato soprattutto sulle regioni del Sud dove, seppur in forma molto irregolare, continueranno ad essere bersaglio di improvvisi piovaschi anche sotto forma di rovescio.

Come ci mostra la cartina che vi proponiamo sotto, dove sono rappresentate le precipitazioni previste per la giornata di Martedì 21 Marzo, saranno proprio le regioni del Sud e marginalmente l'area adriatica del Centro ad essere interessate dalla pioggia. Più a rischio saranno infatti l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata e la Campania. Nelle zone colorate di blu gli accumuli potranno raggiungere anche i 40mm, mentre in quelle colorate di azzurro le precipitazioni risulteranno decisamente inferiori.

quadro meteorologico si orienterà poi verso un generale miglioramento tra la sera e la notte successiva quando si farà sempre più evidente la presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana pronto ad invadere tutta l'area mediterranea a garanzia di un meteo che nei prossimi giorni diverrà più stabile e mite per gran parte del Paese anche se non mancheranno alcune insidie.