Sorpresa Marcell Jacobs: fa visita alla Molisana e cena al Convitto “Mario Pagano”

Il campione olimpico è arrivato a Campobasso dove ha incontrato tutto lo staff e le maestranze del pastificio di cui è testimonial. In serata la cena a cura dello chef Nicola Vizzarri e poi tappa all'hotel San Giorgio

L'aula Magna del Convitto Mario Pagano di Campobasso, è stata trasformata per l'occasione in una bellissima sala ricevimento per la grande famiglia de #LaMolisana, per ospitare il campione mondiale #MarcellJacobs .

Il campione olimpico in carica dei 100 metri e della staffetta 4 x 100, ha sancito nel 2022 un accordo triennale come testimonial del famoso pastificio molisano . Madre italiana, padre texano, Marcell si sente italiano al 100% e infatti è cresciuto a Desenzano del Garda e da qualche anno vive a Roma con la famiglia.

Il suo nome dal 2022 viene affiancato alla pasta, simbolo dell’Italia e della dieta mediterranea. Jacobs ha scelto un’azienda anch’essa al 100% italiana, che produce pasta dal 1912 con solo grano italiano.