Anno della Misericordia. A L'Aquila il pellegrinaggio dei sordi di Abruzzo e Molise

Anno della Misericordia: a Collemaggio il pellegrinaggio delle persone sorde di Abruzzo e Molise



Si svolgerà domani, 2 aprile, Domenica delle Palme, il pellegrinaggio per l’Anno della Misericordia, organizzato dal Movimento apostolico sordi di Abruzzo e Molise e dalla sezione provinciale aquilana dell’Ente nazionale sordi.



L’Anno della Misericordia è l’indulgenza plenaria giubilare, concessa da Papa Francesco dopo la sua visita a L’Aquila, lo scorso 28 agosto, che ha esteso per un anno intero la Perdonanza di San Celestino V.





Gli arrivi a L’Aquila da Abruzzo e Molise sono previsti alle ore 9. Il pellegrinaggio prevede la possibilità di confessarsi e la partecipazione alla Messa delle Palme che sarà presieduta dal Cardinale Arcivescovo dell’Aquila e Presidente della CEAM (Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana) Giuseppe Petrocchi. Concelebrerà con il Cardinale Petrocchi P. Vincenzo Di Blasio assistente ecclesiastico Nazionale del Movimento Apostolico dei Sordi (M.A.S.). La Messa sarà tradotta in LIS (lingua italiana dei segni) da Alba Impicciatore, Selenia D’Intino e suor Angela Cirillo.

Nel pomeriggio, alle ore 16 ci sarà la sacra rappresentazione della Via Crucis a cura del gruppo MAS Abruzzo.