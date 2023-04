Riprogettare i luoghi delle aree interne, 20 allievi progettisti del Corso di Architettura-Ingegneria Università degli Studi di Trento in viaggio studio ad Agnone

Dal 15 al 18 aprile prossimi, venti studenti architetti-ingegneri, dell’Università di Trento, saranno in viaggio studio ad Agnone, per individuare soluzioni di urbanistica ecologica in Molise, propongono più spazi pubblici di qualità, meno auto, più mobilità ecologica, e nuove idee per i beni artistici e la tradizione!

Il paesaggio del Molise, interessato dalla ricerca in corso “Agnone Art Farm”, prende come modello questo centro ricco di storia e arte, riconoscendo nel suo tessuto urbano, l’attualità della tematica del “Riabitare le aree interne”, per valorizzare le peculiarità di questo contesto agendo, attraverso strategie urbanistiche innovative, sul ripensare e sensibilizzare le collettività locali sul futuro di tali aree in termini di valorizzazione del potenziale ecologico, artistico attraverso azioni rigenerative, e creative.

Il lavoro di questi allievi progettisti, studenti del terzo anno del Corso di Architettura-Ingegneria, è un contributo di idee, di visione, di proposte, con l’entusiasmo giovanile di futuri professionisti, guidati dal corpo docente, che tende a ridare nuovi significati a molti spazi del centro urbano di Agnone come modello per il Molise e le aree interne.

Il loro arrivo, previsto per il giorno 15 aprile, ad Agnone, dove risiederanno, profila, attraverso la loro presenza, uno sguardo sui luoghi originale e propositivo. Saranno accompagnati dai docenti, dell’Università di Trento, tra i quali il titolare della Cattedra di Progettazione Urbana, prof. Arch. Giuseppe Scaglione, che da tempo conduce ricerche sulle potenzialità dei territori e città appenninici, con percorsi di studio e didattica dedicati, anche attraverso il supporto di originali campagne fotografiche del fotografo Luca Chistè, che sarà presente all’incontro.

I temi proposti dal docente, su cui si gli studenti si misurano sono diversi e articolati, si tratta di un progetto complesso che guarda ai nodi della città tra moderno e centro storico, ipotesi di sistemazione degli spazi pubblici lungo il Corso principale, delle aree intorno ai monumenti, fino ai Belvedere. Proposte di progetto sostenute da analisi, seguendo le indicazioni della Carta per la Transizione Urbana-Ecologica, redatta dalla Società Scientifica Riagita: una serie di principi stilati per rendere migliori le città del dopo pandemia, con nuove attenzioni allo spazio pubblico, alla rigenerazione urbana, all’ecologia, alla mobilità sostenibile.

Per confrontarsi con amministratori e pubblico sui lavori in corso, è previsto un workshop ad Agnone, il giorno 16 pomeriggio, dalle 16,00 in poi, presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco, cui partecipano imprenditori, docenti, rappresentanti di ordini e istituzioni, alla presenza di amministratori di Agnone e del Sindaco Saia, che si confrontano con gli studenti e i docenti.

L’iniziativa gode del patrocinio e della collaborazione della Società Scientifica Riagita.

Agnone (IS) 14/04/2023