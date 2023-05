Si rende noto che, date le avverse condizioni metereologiche previste per i prossimi giorni, il comitato San Cristanziano ritiene opportuno rimandare i festeggiamenti civili in onore del Santo patrono al giorno 15 Luglio in occasione della giornata dedicata alla celebrazione della Madonna del Carmine, lasciando invariati gli appuntamenti per le funzioni religiose.