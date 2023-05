Meteo: Da lunedÃ¬ 15 maggio in arrivo precipitazioni abbondanti

Il brutto tempo non ha proprio intenzione di lasciare il nostro Paese: secondo le previsioni del sito ilmeteo.it, infatti, una fase di estremo maltempo è in arrivo sull'Italia anche per la prossima settimana. Più nello specifico, si tratta di una ciclogenesi sul mar Mediterraneo che provocherà precipitazioni abbondanti su molte regioni italiane già dal prossimo lunedì 15 maggio.

Una vasta area di bassa pressione già presente sull'Europa continuerà a pilotare masse d'aria di origine polare verso il bacino del Mediterraneo per tutta la prossima settimana. Proprio queste correnti fredde in ingresso, andranno ad alimentare una ciclogenesi esplosiva sul mar Tirreno: si tratta di un ciclone bomba che porterà sul nostro Paese precipitazioni abbondanti, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento.

Lunedì 15 maggio, al nord cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Verso sera, invece, il tempo comincerà a peggiorare al Nordest, a partire dall'Emilia Romagna con piogge via via più diffuse e anche sotto forma di nubifragio. Al centro, a causa di un vortice ciclonico in arrivo, la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso fino a metà pomeriggio, poi tenderà a coprirsi via via più diffusamente con piogge anche forti in arrivo su Lazio, Umbria e regioni adriatiche, anche sotto forma di nubifragio sulle Marche in nottata. Al sud, invece, la giornata sarà subito compromessa da piogge diffuse, anche abbondanti e sotto forma di nubifragio in Campania. Nel corso del giorno tenderà a migliorare sui settori tirrenici, in Sicilia e in Puglia, mentre continuerà a piovere in Campania. Temperature massime in diminuzione di qualche grado.