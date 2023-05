Cresce l’attesa per il Concerto dei Nomadi,14 giugno presso lo stadio “Lancellotta”.

E’ sicuramente il concerto più atteso dell’estate isernina. Fervono i preparativi per il concerto dei Nomadi che si terrà il prossimo 14 giugno presso lo stadio “Lancellotta”. Non solo grande musica ma anche tanta solidarietà. L’evento, infatti, è stato organizzato dal Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana e tutto l’incasso donato dai cittadini che parteciperanno a questa serata unica sarà interamente utilizzato per finanziare le iniziative del Comitato CRI di Isernia. “Tutte le attività già in essere e in cantiere svolte dai Volontari che fanno parte della nostra realtà associativa – ha dichiarato in merito il presidente CRI Isernia, Fabio Rea – mirano ad aiutare la cittadinanza. Siamo fieri di poter portare a Isernia un gruppo storico del panorama musicale italiano, ma il fine dell’iniziativa è ancor più importante. Noi cerchiamo di essere sempre in prima linea ma serve il sostegno di tutti”.

I biglietti sono acquistabili presso la sede del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, in via Pascoli (ex scuola Andrea d’Isernia) e sul circuito ciaoticket.