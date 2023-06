Il Gruppo folk Ru Maccature di Carpinone selezionato per partecipare alla Festa Europea della musica

A

Sarà il gruppo Folk "Ru Maccature" di Carpinone uno dei 4 gruppi Italiani che rappresenteranno il Folklore durante la Festa Europea della Musica che si terrà il 21 Giugno a Roma presso il Ministero degli Esteri. L’Associazione diretta da Michele Castrilli è infatti risultata tra i vincitori della selezione comparativa relativa all’Avviso pubblico “Partecipazione alla Festa Europea della Musica del 21 giugno 2023, di bande musicali, cori e gruppi folklorici presenti nei borghi che hanno aderito al progetto “Turismo delle Radici” pubblicato in data 4 maggio 2023.

I ragazzi Carpinonesi avranno così questa grande opportunità di rappresentare la cultura tradizionale molisana in un evento di così grande caratura in cui è prevista anche la presenza di Ministri e altre IMPORTANTI figure Istituzionali. Il Comune di Carpinone, che ha aderito al progetto Turismo delle Radici, è invitato nelle figure del Sindaco con fascia tricolore, gonfalone scortato dalla Polizia Locale e dai componenti della Giunta Comunale. Il gruppo Folk Ru Maccature parteciperà anche con la collaborazione dell’organizzazione folklorica “Molise Folk”, di cui è coordinatore, e che vede la partecipazione dei gruppi I Matesini di Campochiaro, La P’cc’nera di Forlì del Sannio e Il Costume dell’Anima di Longano.

Questa organizzazione nata due anni fa raccoglie le migliori espressioni dei gruppi coinvolti con uno spettacolo portato in giro in tutto il centro sud d’Italia ed ha visto il conseguimento di importanti riconoscimenti come il Premio Speciale nella prova dei Cuochi per la cucina tradizionale tenutasi a Tropea nel 2022 e il primo posto alla Rassegna Nazionale di Musiche, canti folklorici ed etnici tenutasi a Mormanno (Cs) lo scorso Aprile

Gruppo Folk Ru Maccature Email: info@maccature.it - Sito Web: www.rumaccature.altervista.org

Per l’occasione la direzione musicale del gruppo sarà affidata al maestro Gianluigi Di Lauro del Circolo Musicale P. Mascagni” di Ripalimosani anch’esso presente con i suoi mandolini. Tutti i gruppi coinvolti appartengono alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari a cui vanno i ringraziamenti per avere accompagnato una crescita culturale e artistica degli associati proiettata al raggiungimento di livelli sempre più importanti. Carpinone 02/06/2023