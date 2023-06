Le benedizioni della quaresima nelle case di Agnone

Il tempo di Quaresima è frequente che il parroco annunci il suo passaggio nelle case dei suoi parrocchiani per la benedizione delle famiglie.

I preti benedicono le case, una occasione per conoscere i disagi delle famiglie. Ad Agnone il Parroco Don Onofrio, assistito da Bruno Li Fraini a partire da appena dopo Pasqua e' entrato in centinaia di case di Agnone Citta e nelle contrade, per la benedizione che volge quasi al termine. I Parrocchiani accolgono con gioia l'arrivo del parroco e non mancano di offrire dolci, qualche piccola offerta

La benedizione è un segno sacramentale per invocare la grazia e il favore di Dio. Nel rito romano è comune benedire le abitazioni nel periodo di Pasqua per ricordare la liberazione della schiavitù dall’Egitto, mentre il rito ambrosiano preferisce il periodo natalizio per rievocare il passaggio di San Carlo Borromeo nelle case degli appestati nell’inverno del 1576.