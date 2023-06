Agnone- Giornata mondiale del rifugiato: Lo sport come mezzo di integrazione dei migranti

“Il senso di umanità e il rispetto per i più alti valori iscritti nella Costituzione repubblicana impongono di non ignorare il dramma” dei rifugiati. Sono le parole del presidente della Repubblica in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Sergio Mattarella ricorda così i “circa 100 milioni di uomini, donne e bambini, in tutti i continenti, costretti a lasciare le proprie case per trovare protezione contro la persecuzione, gli abusi, le violenze”

Per celebrare questa importante giornata in tutta Italia si sono svolte tante iniziative, ad Agnone gli operatori e beneficiari dei progetti SAI, in collaborazione con la Comunità Alloggio Alto Molise e la Polisportiva Olympia Agnone, con il patrocinio del Comune, hanno promosso anche quest’anno una significativa iniziativa da titolo “Non più fuori dai giochi”

Si sono disputate in contemporanea due gare, di criket e di calcio presso lo stadio comunale delle Civitelle. L'iniziativa ha visto la partecipazione di tanti ragazzi e famiglie , in uno stadio dai mille colori in una splendida giornata di sole. Presente il sindaco di Agnone Daniele Saia che ha premiato i vincitori.