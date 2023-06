Isernia, legalità e trasparenza nell’attività delle imprese: siglata l’intesa "Piattaforma REX – Regional Explorer”.

In Prefettura per la sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa per la legalità e la trasparenza nell’attività delle imprese in provincia di Isernia – Piattaforma REX – Regional Explorer”.

Il prossimo 4 luglio, alle ore 11.00, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Isernia, dott.ssa Franca Tancredi ed il Presidente della Camera di Commercio del Molise, dott. Paolo Spina procederanno alla sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la legalità e la trasparenza nell’attività delle imprese in provincia di Isernia – Piattaforma REX – Regional Explorer”.

Detto documento pattizio vedrà entrambe le amministrazioni impegnate, in un’ottica di tutela dell’economia legale, in attività finalizzate alla promozione e alla crescita del tessuto imprenditoriale locale, attraverso una più efficace azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di infiltrazione criminale.

Il documento d’intesa è frutto di un lavoro condiviso posto in essere al fine di innalzare e promuovere il livello di collaborazione e cooperazione interistituzionale, nel pieno rispetto delle rispettive mission, mediante l’innovazione delle sinergie già esistenti.

La sottoscrizione dell’atto pattizio avverrà alla presenza della stampa: tutti gli organi di informazione sono invitati a partecipare.