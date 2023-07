Castiglione Messer Marino (CH): GRAN GALA' VESPA dedicato a Juan Manuel Fangio

Castiglione Messer Marino

28.06.23

Manca poco più di un mese al primo GRAN GALA' VESPA dedicato a Juan Manuel Fangio che si terrà a Castiglione Messer Marino (ch).

Il 30 luglio, il "Club Vespa nel Tempo" di Roma, grazie alla tenacia del vicepresidente Angelo Amicone e avvalendosi della collaborazione dei giovani di " SPAZIO 001", dell'associazione J.M. Fangio di Castiglione e del Comune del centro montano, ha organizzato una sfilata di eleganza di Vespe storiche che celebrerà la memoria e l'eredità del leggendario pilota di Formula 1, Juan Manuel Fangio,una delle figure più iconiche nella storia delle corse automobilistiche. La sua abilità senza pari e la sua determinazione lo hanno portato a vincere cinque campionati mondiali di Formula 1, stabilendo un record che è rimasto imbattuto per molti anni.

Il Gran Galà della Vespa sarà un'occasione unica per riunire gli appassionati della Vespa e gli ammiratori di Fangio per celebrare la sua vita e la sua carriera straordinaria unita al suo grande amore per la Vespa.

Fangio, infatti, grazie all'amicizia con l'Ing Corrado D'Ascanio, abruzzese inventore della mitica due ruote, divenne il primo concessionario della Piaggio in Sud America.

La manifestazione vedrà l'accoglienza dei partecipanti alle 8:30 in piazza della Repubblica e, dopo i saluti di rito della Sindaca Di Palma e alcuni interventi tra cui quello del Presidente del Registro Storico Vespa, Luigi Frisinghelli, si entrerà nel vivo con la sfilata di eleganza. Ogni equipaggio verrà presentato al pubblico con brevi note illustrative. Una giuria avrà il compito di valutare l'eleganza del connubio tra Vespa ed equipaggio. Nel pomeriggio, prima della premiazione dei vincitori, verrà anche inaugurato un mezzo busto di J.M.Fangio.

Alla manifestazione è abbinata anche una lotteria che mette in palio una Vespa 50 del 1964, l'ultima progettata dall'Ing D'Ascanio.

Per tutte le informazioni e iscrizioni consultare il sito https://www.clubvespaneltempo.it/ , o chiamare i seguenti numeri 3271574548 Federico / 3357294020 Angelo

Club vespa nel Tempo

Spazio001

Ass. J.Manuel Fangio