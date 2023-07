Eddie Lang jazz festival insieme allâ€™Odg Molise

L’Eddie Lang Jazz Festival è tra gli appuntamenti musicali jazzistici più in voga e tra i migliori in assoluto in Italia. Ne danno notizia le più blasonate testate di settore e le presenze costanti nel tempo ne confermano la fattura. E’ organizzato da uno staff di livello e si tiene nel castello di Monteroduni, splendido e accogliente borgo alle porte di Isernia. Ebbene, l’evento giunto alla edizione numero 32, curato da un’associazione del posto, vede per la prima volta il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, grazie all’impegno del patron Marco Zampogna e del presidente dell’Ordine Vincenzo Cimino, musicista ed esperto di jazz.

Un’idea che abbraccerà sia la possibilità per i giornalisti di partecipare ai concerti con una scontistica, sia quella di prendere parte alle lezioni concerto con annesso un corso formativo di critica musicale, fusion e chitarra jazz. D’altro canto l’Odg Molise è stato il primo Ordine regionale ad attivare corsi musicali proprio con Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone, già nel 2014, all’epoca consiglieri nazionali, esportando le lezioni anche in Abruzzo e persino al circolo della stampa a Milano, d’intesa con i Conservatori di Campobasso e Teramo. Tutti dunque a Monteroduni dal 27 al 30 Luglio con ospiti di chiara fama come Mike Stern, Stanley Clarke, Frank Gambale e Ray Gelato.