Congratulazioni a Mario Pirosanto dottore in Mangement dello sport e delle attività motorie LM-47.

Mario Pirosanto oggi ha conseguito la Laurea Magistrale in Mangement dello sport e delle attività motorie LM-47, insegnamento di giustizia sportiva presso l'Università Telematica Pegaso La tesi discussa “Dal dilettantismo al professionismo sportivo” relatore prof Del Vecchio Paolo

Il dott Pirosanto oggi sui social esprime la sua felicità per il risultato che con sacrifici ha raggiunto e scrive: “Passo dopo passo, dottore bis in Laurea Magistrale in Management dello sport e delle attivita' motorie LM-47”

Al neo dottore giungono gli auguri e le congratulazioni di amici e conoscenti e un abbraccio affettuosissimo dalla mamma signora Bettina, dalla sorella Rosa e dal nipote Mario