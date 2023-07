Agnone-Bocconi avvelenati ai gatti randagi, la ferma condanna dell'amministrazione comunale

A seguito di numerose segnalazioni di morti di gatti randagi attraverso bocconi avvelenati arriva la ferma condanna dell'amministrazione comunale di Agnone e “Faremo tutto il possibile per individuare i colpevoli, gli atti di crudeltà gratuita non possono essere tollerati in una società civile” dichiarano dal comune. Prese di mira sono state alcune colonie feline del centro storico agnonese, punti di aggregazione di gatti liberi, più o meno numerosi, che convivono e frequentano abitualmente una determinata area, pubblica o privata (persino condominiale) accuditi e nutriti grazie all’aiuto di volontari. Questa forma di raccolta tiene sotto controllo la presenza degli animali sul territorio, la loro salute ed anche le nascite, evitando così di incrementare la problematica del randagismo. Ma visto quello che accade, anche questa civilissima forma di tutela dei randagi, non viene vista da qualcuno di buon grado. Si parla di avvelenamento e tale ipotesi sicuramente è stata avvalorata dai carabinieri forestali, e l'amministrazione nella sua condanna, ricorda che tali atti sono reati previsti dal codice penale Le dichiarazioni dell'amministrazione comunale: Negli ultimi giorni sono giunte segnalazioni preoccupanti di avvelenamenti ai danni di gatti randagi e non nel centro storico della nostra città.

Purtroppo si registrano comportamenti senza scrupoli che di trasformano in atti di inciviltà e disumanità nei confronti di creature indifese. È bene ricordare che, come previsto dall'articolo 544-bis del codice penale, chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Il Comune condanna fermamente questi comportamenti criminosi e invita chiunque sia a conoscenza di fatti o responsabili a segnalarlo prontamente alle autorità competenti.

Faremo tutto il possibile per individuare i colpevoli, gli atti di crudeltà gratuita non possono essere tollerati in una società civile.

Confidiamo nella collaborazione di tutti voi concittadini per mantenere la nostra Agnone una comunità rispettosa della vita e degli animali, nella quale questi vengono gestiti con senso civico e nel rispetto delle aree pubbliche e degli altri.