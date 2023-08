Pescopennatore “Duathlon dell'AltoMolise - Trofeo "Vincenzo Margiotta" il12 agosto l’evento sportivo per eccellenza del piccolo borgo altomolisano

Dopo alcuni anni di stop causa pandemia ritorna a Pescopennataro, il 12 agosto 2023, l’evento sportivo per eccellenza del piccolo borgo altomolisano, il Duathlon in stile staffetta, organizzato da Sci Club “E. Muricchio”, Pro Loco e Comune di Pescopennataro con il patrocinio dalla ASD Molise Cycling Team di Campobasso.

La manifestazione da quest’anno è organizzata nel ricordo di Vincenzo Margiotta, uomo generoso e grande sportivo, profondo conoscitore della montagna e ottimo maestro di sci, amato da chiunque l’abbia conosciuto.

La competizione si svolgerà lungo un tracciato ad anello misto (asfalto-sterrato) di 5 km circa e si snoderà tra i sentieri del Bosco di Abeti Soprani e i caratteristici vicoli del Paese. Le frazioni in totale saranno tre, nell’ordine mountain bike-corsa-mountain bike.

La partenza della gara agonistica è fissata alle ore 10.30 della mattina del 12 agosto e sarà preceduta da una corsa promozionale non agonistica, aperta ai bambini fino ai 13 anni, che si svolgerà su un percorso di 1 km circa all’interno del paese.

La partecipazione alla gara agonistica è riservata esclusivamente ai maggiori di 14 anni di età possessori di valido certificato medico agonistico (anche non affiliati ad alcun ente); tuttavia, anche in assenza di quest’ultimo, sarà possibile previa liberatoria prendere parte alla manifestazione, senza però rientrare nelle classifiche agonistiche.

Ci sarà spazio anche per la “miglior squadra pescolana” ovvero una categoria puramente goliardica dove sarà premiata la prima delle squadre interamente composte da partecipanti del paese.

Per maggiori informazioni su iscrizioni, regolamento e tracciato è possibile visionare la pagina Facebook “Duathlon dell'AltoMolise - Trofeo "Vincenzo Margiotta" oppure contattare direttamente gli organizzatori al 3914201382 via telefono/whatsapp o via mail all’indirizzo duathlonaltomolise@gmail.com.