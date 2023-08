Termoli festeggia San Basso, patrono e protettore pescatori

La "processione 'a mare" dei pescherecci della flottiglia termolese apre i festeggiamenti in onore di San Basso, patrono dI Termoli e protettore delle genti di mare.

La statua del santo, in poppa al motopesca "Miante", ha guidato il lungo corteo di barche solcando il mare. Tra i momenti più suggestivi, il lancio di una corona di alloro da parte dell'arcivescovo di Lecce Domenico D'Ambrosio arrivato appositamente per celebrare la cerimonia. Presenti gli amministratori locali, regionali, le autorità militari, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, che ha intonato l'Inno nazionale insieme al comandante del porto Sergio Mostacci.

La mattinata ha preso il via con la messa solenne in Cattedrale, celebrata da monsignor D'ambrosio in un Duomo stracolmo di fedeli. In migliaia tra residenti e turisti si sono riversati tra il borgo antico e la banchina portuale per seguire la cerimonia dedicata a San Basso.



Durante la celebrazione eucaristica, probabilmente a causa del caldo, il dirigente del Commissariato è stato colto da un lieve malore. Un'ambulanza del 118 Molise lo ha condotto all'ospedale San Timoteo dove è rimasto qualche ora per accertamenti prima di essere dimesso.

"E' la festa della nostra tradizione, c'è stata una bellissima partecipazione. San Basso per noi termolesi ha un significato particolare, è la festa della nostra marineria - ha dichiarato Roberti - Invitiamo a partecipare con noi tutti coloro che arrivano in città".

I festeggiamenti proseguono con la processione alle 19: il santo dalla Cattedrale arriverà nel mercato ittico dopo aver attraversato il centro cittadino. In serata i fedeli visitano i locali dove si tiene alle 22 una veglia di preghiera. Domani, venerdì 4 agosto, messa dell'aurora alle 6 sulla banchina del porto, davanti al mercato ittico.



Alle 18.30 il solenne Pontificale presieduto dall'arcivescovo di Lecce, D'Ambrosio, alle 19.30 una nuova processione e dalle ore 21 alle 24 visita del santo in Cattedrale. Il 5 agosto si concludono i festeggiamenti con il concerto di Carl Brave in porto.