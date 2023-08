Agnone-Cultura: Suoni dal Molise Terra di Campane e di Zampogne

Il volume Suoni dal Molise, scritto da Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi, edito da Homo Scrivens, verrà presentato nell’evento organizzato dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone che per il nove agosto dalle ore 21.00 nel Piazzale della storica Fonderia, accoglie ospiti e pubblico. Di Suoni dal Molise Terra di Campane e di Zampogne edito da Homo Scrivens. parleranno le autrici, i Fonditori Marinelli, Armando e Pasquale, lo storico Giuseppe D’Onorio, l’editore Aldo Putignano.

La conduzione è affidata all’avvocato Gabriella Marinelli, in programma l’atteso concerto di campane e di zampogne dei maestri Giulio Costanzo e Piero Ricci, che esaltano i suoni dei millenari strumenti diffusi nel mondo. A completare questo evento così ricco di partecipazioni, la performance Scultura Live di Ettore Marinelli. Il libro nasce dall’esigenza di dare voce e attenzione a una terra, il Molise, regione di singolari bellezze, con storia, arte, civiltà, archeologia, paesaggi per molti ancora da conoscere e da apprezzare.

Qui si odono melodie così care alla vita di tutti come i rintocchi portentosi delle campane e il penetrante suono delle zampogne. Campane e zampogne, simboli del territorio, sono eccellenze uniche al mondo, pregiati e singolari strumenti musicali, che racchiudono in sé valori e significati, espressione di mestieri antichi tramandati da secoli: da Agnone, nella storica Fonderia da cui partono i rintocchi che si diffondono in ogni angolo del mondo, e che nel Museo ne celebra la sua storia antica, a Scapoli, Capitale mondiale della Zampogna, ai piedi delle Mainardi, dove si costruiscono e si suonano con rinnovata passione strumenti che hanno raggiunto eccellenti e riconosciuti livelli artistici.

Il volume riporta anche la postfazione di Giuseppe Cerasa, Direttore delle Guide La Repubblica, e la copertina disegnata dallo scultore Ettore Marinelli. Appuntamento da non perdere per entrare nell’atmosfera storica ed artistica della Fonderia Marinelli e per la presentazione di Suoni dal Molise che racconta e omaggia le inconfondibili sonorità di campane e di zampogne.

Gioconda Marinelli, scrittrice e giornalista, ha pubblicato biografie di artisti, saggi, testi teatrali, romanzi e monografie sull'arte antica delle campane che la sua famiglia di fonditori pratica tuttora nel Molise.

Maria Stella Rossi ha scritto libri di racconti, volumi dal taglio storico e artistico, guide turistico-culturali, saggi sentimentali, collabora con giornali e riviste. Promuove e organizza incontri e convegni.