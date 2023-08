Rebecca, "vergine di bell'aspetto", arredo della fontana alla Villeta di Agnone

Ogni occasione e' buona per inaugurare qualcosa, in Italia esistono gli inauguratori e i tagliatori di nastri. Oggi, a dire il vero senza troppi strombazzamenti, è stata inaugurato un Bronzo realizzato con l’antica tecnica detta “fusione a cera persa” e interamente rifinito a mano. Il bronzo e' stato posto sulla fontana presente nella Villetta Comunale in Piazza Unità d'Italia. Alla inaugurazone, la benedizione di Don Onoffrio, presente il Sindaco Daniele Saia, l'assessora Gennarelli, Petrecca consigliere comunale

La statua, raffigurante una avvenente fanciulla, porta il pomposo nome di “Rebecca alla fonte”, anche se il bronzo appare un prodotto dozzinale, catalogato commercialmente come “arredi da giardino”, Il Bronzo si ispira ad un personaggio biblico, Rebecca moglie di Isacco e madre di Giacobbe ed Esaù.

Un episodio narrato in Genesi22,23, racconta di Eliezer servo di Abramo mandato al suo paese di origine per scegliere una sposa per Isacco che giunto nei pressi di un pozzo incontra Rebecca in cui riconosce la sposa predestinata da Dio per Isacco.

“Prima di aver finito di parlare, uscì una vergine di bell’aspetto di nome Rebecca, che diede da bere al servo e attinse acqua per i suoi cammelli, dando il segno al servo di Abraamo che era la sposa designata (Genesi 24:15-28).” Da qui la riproduzione commerciale della statuetta in Bronzo