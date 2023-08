Circoloco - Nasce a Sessano un'associazione di giovani

È stata presentata in piazza Mino Pecorelli, a Sessano, l'associazione «Circoloco» che ha lo scopo di realizzare azioni che possano migliorare la vita sociale e ricreativa.

Trenta giovani sessanesi hanno sentito l'esigenza di rivitalizzare il centro altomolisano che da molti anni anni vive in un'apatia stanca e che priva gli stessi residenti di eventi ludici e culturali.

In poco più di una settimana, sono già oltre settanta le persone che hanno voluto associarsi con la speranza di tornare a vedere vive le piazze e le vie del paese.

Tra i centri dell'Altomolise, Sessano è da tempo quello che offre meno in termini di eventi e di occasioni di incontro. Con «Circoloco», si ha ora l'occasione di trovarsi insieme per condividere tempo e cultura e per migliorare la vita sociale di un paese che, come molti altri, sente lo spopolamento e l'invecchiamento degli abitanti in maniera importante.