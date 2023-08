Presentazione del libro "TESTIMONE DI MIRACOLI. Tra Scienza e Fede" di Carlo Jovine

* "L'essere umano sfida da sempre la finitezza del tempo affidando alla Fede la sua istintiva speranza di proiettarsi oltre i limiti dell'esistenza fisica. Ma la vera novità è che, oggi, questa speranza è sostenuta anche dalla Scienza, che apre rivoluzionarie prospettive di conoscenza destinate a cambiare la nostra scala di valori e la nostra stessa concezione del mondo.

Narrando la sua personale esperienza di medico della Consulta Vaticana, chiamato a indagare il mistero delle guarigioni inspiegabili attribuite all'intercessione di Karol Wojtyla, Albino Luciani e Madre Teresa, l'autore di questo libro propone un'inedita risposta alle domande che l'uomo da sempre si pone: "Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo?", attraverso un documentato itinerario fra testimonianze di fede, storie di santità e rivoluzionarie evidenze prodotte dalla scienza, che emergono anche dai dialoghi con illustri scienziati come Eccles, Montalcini e Zichichi.

Il libro assume così la fisionomia di un "romanzo saggio" che apre ai lettori, in termini di immediatezza divulgativa, scenari ancora poco noti sulle nuove frontiere della conoscenza. Scenari dove l'esistenza dell'anima e la sopravvivenza dopo la morte non sono più affidate alla sola intuizione di fede, ma sono avvalorate da prove evidenti, ancorché non conclusive, che poggiano su riscontri di natura scientifica."

Dialogheranno con l' autore: Sergio Sammartino, docente di Filosofia e articolista, e Settimio Luciano, preside e docente di Filosofia Teoretica dell' Istituto Teologico Abruzzese- Molisano