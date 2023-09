In settimana temporali al Sud, dal weekend torna il caldo

L'anticiclone africano tornerà a dominare la scena anche al Sud a cavallo del prossimo week end. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

"Dopo un weekend caldo e soleggiato, già oggi un piccolo ciclone si staccherà, isolandosi, da una bassa pressione presente sulla Scandinavia - riferisce il metereologo - Viaggerà dall'Europa orientale fino alle isole della Grecia per poi raggiungere il Mar Ionio. Da questa posizione riuscirà a provocare un rinforzo dei venti freschi dai quadranti orientali (venti di Grecale) non solo al Sud, ma anche sul resto del Paese. Tra domani e mercoledì 6 settembre,le correnti di Grecale si intensificheranno, dando origine ad una fase di tempo molto instabile al Sud".

E' attesa "una escalation temporalesca con fenomeni a tratti forti, accompagnati pure da qualche grandinata. I fenomeni più intensi si registreranno soprattutto sui settori ionici calabresi e siciliani, dove si potranno cumulare fino a 40 mm in 24 ore, equivalenti a 40 litri di pioggia per metro quadrato".

"Tra giovedì e sabato - aggiunge Sanò - mentre continuerà a fare bel tempo al Centro-Nord, la goccia fredda inizierà a perdere via via di energia, ma sarà ancora in grado di provocare qualche fenomeno temporalesco al Sud. Solo da domenica 10 settembre l'anticiclone africano tornerà a dominare la scena anche al Sud, con un tempo via via più stabile, soleggiato e anche caldo per il periodo.

Nel dettaglio: Lunedì 4. Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro: nubi irregolari. Al sud: tante nuvole, venti da nordest e piovaschi in Calabria.

Martedì 5: Al nord: più nubi sulle zone di pianura del Nordovest, calo termico. Al centro: tutto sole. Al sud: instabile su Calabria e settori ionici siciliani. Mercoledì 6: Al nord: bel tempo prevalente, tutto sole. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al sud: piogge e temporali sui settori ionici siciliani e calabresi.