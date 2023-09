Il gruppo amatori MTB Agnone in collaborazione con il comitato “Repubblica di Maiella” e Associazione culturale “Nuova Villacanale” hanno organizzato la “Pedalata Ecologica”in Mountain Bike.

La pedalata si articolerà su un percorso medio-facile, pedalando senza fretta e in gruppo per assaporare il panorama, con “il piacere di andare lento ed in gruppo" per circa 22 km, anche con pedalata assistita. La pedalata si svolgerà il 10 settembre, con il raduno e le iscrizioni ale ore 8, partenza ore 9.