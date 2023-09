Il sogno della compianta Elisa D'Onofrio: mandare una incubatrice a Bébédjia in Ciad per i bambini bisognosi

Lucietta Amicone, insegnante in pensione, assessore al comune di Poggio Sannita dopo aver appresso della morte della dottoressa missionaria, nata a Poggio Sannita, Elisa D'Onofrio a lei dedica un commuovente ricordo.

"Oggi cara Lisetta ho appreso che sei volata in cielo tra gli angeli, ho provato un immenso dolore. Eri una persona speciale , unica. Ricordo quella volta che realizzammo presso la scuola di Castelpetroso , dove ho insegnato per molti anni, un progetto sulla legalità, congiuntamente con l'Avis di Castelpetroso, con l'allora presidente, Lello Giancola

I bambini della scuola primaria allestirono per l'occasione uno spettacolo, dove fosti invitata a partecipare. Raccogliesti il nostro invito e portasti con te tutti i tuoi “figli”, ragazzi bisognosi di cure provenienti dal Ciad,dove eri un medico missionario. Con te c'era anche un bambino, nato da poco, Antonio, che ricevette le coccole di tutti. In quella occasione facemmo una colletta per realizzare un tuo sogno, con il ricavato acquistammo una incubatrice per i bambini bisognosi di Bébédjia in Ciad . Ecco quali erano i tuoi sogni: amare il prossimo tuo, soprattutto i deboli e i bisognosi. e aiutarli ad uscire dal disagio.

Riposa in pace cara Lisetta

Lucietta Amicon