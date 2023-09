Pescopennataro piange Mons. Antonio Iacovetta, amato parroco del centro altomolisano per 60 anni

Mons. Antonio Iacovetta questa mattina 12 settembre, alle ore 4 e' tornato alla Casa dal Padre, è deceduto presso la Casa di Riposo di Castel Del Giudice. Nato a Vastogirardi il 12 dicembre del 1924. Parroco di Pescopennataro(IS) dal 1950. Ha lasciato la parrocchia nel novembre 2015 per motivi di salute, sostituito dall'attuale parroco Don Erasmo Litterio. Amato e stimato da tutto il paese per la sua generosità e l'amore verso il prossimo. Elogiato da Benetto XVI allorquando la cittadinanza pescolana porto' il grande abete in piazza San Pietro per le feste natalizie. Ha officiato centinaia di cerimonie e tutti i parrocchiani per intere generazioni hanno ricevuto da lui i sacramenti del battesimo, comunione, matrimoni.

I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 10.30 presso la chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Pescopennataro, officerà il vescovo Mons Palumbo , la sepoltura presso Villa San Michele, Vastogirardi.

Condoglianze alla famiglia