Patti Smith in concerto a Campobasso, appuntamento il primo dicembre al Savoia

Un grande nome della musica internazionale, un'icona del rock che ha scelto di fare tappa in Molise: Patti Smith è infatti attesa il primo dicembre per un concerto-evento al Teatro Savoia di Campobasso.

Solo una delle tappe di “A Tour Of Italian Days”, una serie di appuntamenti che nei prossimi mesi porterà la rocker statunitense in giro per tante città italiane. Un tour che sarà anche l'occasione per la presentazione del libro "A Book of Days”, un archivio di fotografie che ripercorre la grande carriera di Patti Smith.