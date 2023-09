Questa notte in cielo apparirÃ  la Superluna del Raccolto: ecco a che ora vederla.Â 

Quando parliamo di Superluna intendiamo la coincidenza di una Luna piena con la minore distanza tra Terra e Luna. L'effetto di questa coincidenza è un aumento delle dimensioni apparenti della Luna visto dalla Terra, che tuttavia spesso non è così evidente a occhio nudo. Il termine Superluna, comunque, non è un termine strettamente astronomico, in quanto la definizione scientifica che viene impiegata per indicare il momento del massimo avvicinamento della Luna alla Terra è perigeo lunare. Oltre al perigeo, la Luna piena può trovarsi anche anche nella posizione di apogeo, ovvero nel punto della sua orbita più lontano dalla Terra. In quel caso, non si parlerà di Superluna, ma ci troveremo invece in presenza di una Microluna.