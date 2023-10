Transumando con le capre di Valerio Valerio Berardo, pastore di Duronia con il suo gregge lungo i tratturi CelanoFoggia e Castel di Sangro-Lucera

Valerio Berardo ha 36 anni e nella vita ha scelto di pascolare le greggi in Molise, più precisamente a Duronia, luogo attraversato dai tratturi e dall’antica tradizione della Transumanza. Giovani come lui non ce ne sono tanti e incontrarli arricchisce l’esistenza di ognuno, perché da persone così c’è tanto da imparare. Classe 1986, nato a Roma da genitori nati a Duronia, ha intrapreso un percorso di studi prima e lavorativo poi. Valerio, però, non ha trovato appagamento nella consuetudine del mercato lavorativo, nello stress e nella frenesia urbana. Ha scelto di ritornare nella sua terra, di rimettersi in contatto con le radici e il sapere dei padri. Così, dal 2016 Pascola le capre a Duronia, in costante contatto con la natura, parte integrante del processo economico e produttivo locale.

È intorno a questa storia forte e alla tradizione millenaria che coinvolge greggi e territorio, mettendo da sempre in movimento uomini e animali, che abbiamo pensato di riproporre un breve tratto del lungo cammino transumante di cui Valerio ci ha narrato a lungo, trasmettendoci tutta la passione di cui è animato. Così dopo averlo accompagnato nel mese di Giugno nel viaggio di andata, nel pomeriggio del 19 di ottobre ci ritroveremo alla pro loco di Capracotta dove i partecipanti alla transumanza faranno la conoscenza dei giovani e di tutta la cittadinanza Capracottese che in questi mesi estivi ha condiviso con Valerio questa favolosa esperienza. Si avrà quindi modo di conoscere da vicino tutte le attività che la comunità di Capracotta ha fin qui realizzato ed ha in programma di realizzare per il prossimo anno, infine, dopo aver presentato il programma della transumanza di “demonticazione” il gruppo visiterà il paese per gustarne il patrimonio architettonico e culturale, ricco di storia e tradizione, accompagnato dalle guide locali. La giornata si chiuderà con un tradizionale saluto enogastronomico.