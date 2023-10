La Honda sceglie il Molise per presentare i suoi nuovi modelli di scooter.

Tecnici e rivenditori della mitica casa motoristica Honda, provenienti dalla Germania, hanno invaso la città di Campobasso, scegliendo la Città molisana tra le tante in lizza, per la presentazione di alcuni nuovi modelli brandizzati di scooter durante. Location scelta il Centrum Palace che dal 10 ottobre al 12 ottobre 2023 ospiterà la kermesse di presentazione dei nuovi scooter. Nel corso del pomeriggio del 10 ottobre si sono posti in esposizione i nuovi esemplari brandizzati per poi far seguito alla Serata di Gala partecipata da circa 150 dealers tedeschi che hanno assaporato le delizie culinarie molisane, accompagnate da vini tipici della regione. Per ovvie ragioni non mancherà la birra, considerata quale bevanda nazionale in Germania. La città di Campobasso e il Centrum Palace Hotel, come si ricordava, sono stati preferiti tra diverse destinazioni del Centro-Sud per la fortunata ubicazione territoriale e all’offerta di servizi congressuali ed enogastronomici dell’albergo.

Questi ultimi hanno che hanno decisamente fatto la differenza, in senso positivo, già in sede di primo sopralluogo a cura dei responsabili dell’evento. Il Molise che attrae e gode consensi è ormai una consuetudine. Una casa motoristica importante, quale la Honda, ha mostrato da subito interesse e nel constatare qualità d’offerta e professionalità, ha manifestato l’intenzione di tornare a favorire eventi in regione con linfa per l’economia molisana e i dovuti ritorni mediatici che da essi, che vedono godere del nostro territorio centinaia di operatori stranieri, con ogni connesso che ne consegue, vengono generati. Entusiasmati da un Molise ricco di biodiversità e di straordinaria tranquillità, oltre storia e tradizione, le centinaia di convenuti, hanno potuto garantirsi un condito e forbito benvenuto che consolida la regione come regione dell’accoglienza.

Dall’11 al 13 ottobre, non a caso, la Regione Molise, grazie all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, sarà presenta al TTG di Rimini dove ben oltre 40 operatori del settore saranno presenti per favorire ulteriore offerta, conoscenza, prospettiva. Molto spesso si parla senza cognizione di cosa davvero possa essere la consapevolezza di potenzialità ai fini turistici con frasi ad effetto, ai limiti della denigrazione e della superficiale autoreferenzialità, dimenticando la constatazione che molto si è fatto e molto dovrà farsi con la reale condizione di favorire reti e un osservatorio, ormai indispensabile per dichiarare guerra a soporiferazione e a superficiali dichiarazioni di professionisti correlati a formazione non coerente con i fini istituzionali. Il turismo è sulla bocca di tutti ma tutti dimenticano che il turista non può assolutamente essere alla mercé di chi non investe in impresa e in cultura della stessa.

La formazione è una costante che spesso e volentieri viene dimenticata o lasciata al caso senza poter essere veicolata da chi ne fa di essa professione e istruzione. L’Università del Molise ha eccellenti docenti e corsi all’altezza ed al passo dei tempi, sarebbe il caso che si dia fiato a trombe autoritarie e decisamente ed indiscutibilmente uniche certificatrici di dottrina. Serve un cambio di passo e questa volta, i tempi son decisamente maturi. L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo ha così inteso garantire continuità al suo operato garantendo, grazie al Ministero del Turismo, tre corsi di 2 ore ciascuno che si terranno ad Isernia, Campobasso e Termoli rispettivamente l’8, il 15 ed il 29 novembre 2023 dalle 15,30 alle 17,00. I corsi verranno effettuati da personale qualificato e avranno tema centrale il Marketing, l’accoglienza, la programmazione. Non vi sono oneri per la partecipazione. Info e prenotazioni : info@termoli.net.