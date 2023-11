Daniele Saia, sindaco di Agnone oggi compie 50 anni. Auguri!

Il primo cittadino di Agnone Daniele Saia oggi festeggia il suo 50esimo compleanno. A lui giungono gli auguri di tutta la cittadinanza. Dopo tre anni di governo della cittadina agnonese, la presidenza della Conferenza dei sindaci molisani, e la imminente sfida che lo attende per la presidenza della provincia di Isernia , Saia puo' ben festeggiare per i successi politici ottenuti in questi ultimi tre anni.

Auguri al sindaco per un sereno compleanno insieme alla sua famiglia

Auguri da Altomolise.net.