Premio Nazionale "Bandiera Verde 2023" assegnato al comune di Scapoli per la 47a edizione del Festival Internazionale della Zampogna

Nella meravigliosa cornice del Tempio di Adriano di Roma, nella giornata di ieri, il consigliere delegato alla Cultura Stefano Izzi e il consigliere comunale Angelo Rufo, hanno partecipato alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale "Bandiera Verde 2023" della Confederazione Italiana Agricoltori assegnato alla 47a edizione del Festival Internazionale della Zampogna nella categoria "Agri-Folk", riconoscendo l'impegno profuso a salvaguardia delle tradizioni locali e del loro legame con lo sviluppo territoriale inteso nelle sue varie declinazioni.

Presente anche la Parlamentare molisana on. Elisabetta Lancellotta che è intervenuta esprimendo compiacimento per il prestigioso riconoscimento attribuito al Festival della Zampogna ricordando che quest'anno, per la prima volta dal 1975, ha ottenuto grande attenzione anche da parte del Ministero della Cultura con la concessione del patrocinio e del contributo economico, attestando in questo modo il valore culturale di rilievo nazionale della manifestazione scapolese.

Entusiasta anche il Sindaco Renato Sparacino che esprime orgoglio e soddisfazione per un'ulteriore gratificazione assegnata all'evento simbolo della cultura scapolese che ormai è inserito stabilmente tra le manifestazioni culturali della tradizione più importanti a livello nazionale ed europeo.

Un premio nazionale così importante che l'Amministrazione comunale ovviamente vuole condividere con tutti i partner istituzionali e sponsor che hanno sostenuto e partecipato insieme al Comune di Scapoli all'organizzazione dell'evento di quest'estate.

Scapoli, 9 novembre 2023