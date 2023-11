La guerra è follia: A Pescopennataro e Sant' Angelo del Pesco le targhe per la diffusione della cultura della pace

La Caritas Diocesana di Trivento per promuovere la diffusione della cultura della pace ha lanciato una iniziativa chiedendo a tutti i Comuni della diocesi di installare una lapide con le parole di Papa Francesco, all’interno dei monumenti ai caduti.

All'appello hanno risposto molti comuni della diocesi che hanno diffuso le parole di Papa Francesco: “La guerra è una follia! Per tutti i caduti dell’inutile strage, per tutte le vittime della follia della guerra. Mai più guerre! Da ogni terra si levi un’unica voce: No alla guerra e alla violenza, sì al dialogo e alla pace!”

A tal proposito il 23 novembre 2023, è andata in onda su TV 2000 - canale 28 - la trasmissione “In cammino” sul tema del Sinodo nella Diocesi di Trivento.

In studio erano presenti don Francesco Martino e la prof.ssa Nella Putaturo.





Nel corso della trasmissione è andato in onda un breve servizio sull'iniziativa di pace relativa all'installazione alla base del monumento ai caduti dei Comuni della Diocesi di Trivento delle lapidi con scritta di papa Francesco sulla pace.

Ad Agnone sarà presente il Vescovo della diocesi di Trivento, mons. Claudio Palumbo, a Sant'Angelo del Pesco saranno presenti il Sindaco dello stesso Comune, dott.ssa Nunzia Nucci e il prof. Francesco Mazziotta