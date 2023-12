Oggi poco dopo le 11 tradizionale omaggio floreale alla Madonna posta sul campanile della basilica dei Santi NICANDRO, MARCIANO e DARIA, di Venafro (IS).





È toccato al capo reparto più anziano presente in turno abbracciare la corona e salire i gradini della scala aerea in dotazione ai Vigili del Fuoco fino ai 25 metri per arrivare alla statua della madonna.

Tanta la folla presente per l'occasione.