Fiocco azzurro in casa Piccolo-Diana. E' nato Giuseppe, auguri e benvenuto!

Presso l'Ospedale "San Padre Pio" di Vasto oggi 15 dicembre 2023 alle ore 09.54, è nato Giuseppe Piccolo. La mamma Filomena Diana e il piccolo godono ottima salute, il bambino ha pesato alla nascita Kg 2, 770 e alto cm 47.

Filomena e Domenico, i genitori, hanno accolto Giuseppe con grande emozione ed immensa felicità!

A loro giungono gli auguri di tutta la famiglia. Questo il messaggio:

"Carissimi Filomena e Domenico questo piccolo capolavoro resterà per sempre il simbolo del vostro amore.

Sappiate che noi saremo sempre accanto a voi in questo viaggio d'amore appena iniziato , benvenuto Giuseppe, ti saremo accanto tutta la vita per amarti e proteggerti . Amorevolissimi auguri dai tuoi nonni Ercolino e Giovanna, Giuseppe e Adriana, da zia Beatrice, zio Donato, zia Priscilla, zio Vincenzo e da i cuginetti Michele Giovanni, Sara e Sofia ! "

