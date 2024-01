Morte di Michele Di Lallo: Il cordoglio della CGIL Molise

La CGIL Molise si associa al dolore che ha colpito la famiglia Di Lallo per la perdita del caro Michele. Con Di Lallo – afferma il Segretario della CGIL Paolo De Socio - se ne va un altro importante pezzo della sinistra molisana. Michele Di Lallo, nella seconda metà degli anni '70, aveva dato un forte contributo di militanza e passione nel Partito Comunista, avvicinandosi alla CGIL agli inizi degli anni '80.

La capacità di sintesi e la ricerca della coesione delle diverse anime sindacali gli permisero di diventare Segretario Generale della stessa CGIL fino al 1990. La predisposizione innata verso l'impegno politico e sociale non si è mai sopita e, anche negli ultimi anni di vita, Di Lallo ha ricoperto con dedizione diversi ruoli all'interno dell'AUSER del Molise. L'impegno morale e concreto che iscritti e militanti della CGIL possono assumere in una giornata di lutto e dolore – conclude De Socio - è quello di far vivere il ricordo di Michele con attività quotidiane ispirate ai principi di solidarietà e giustizia sociale per la costruzione di un futuro migliore

Campobasso, 8-1-2024